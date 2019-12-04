Транзит газу з РФ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130380-vitrenko-roz-yasnyv-umovy-prodovjennya-ukrayinou-tranzytu-rosiyskogo-gazu-do-ievropy.html

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Україна впроваджує європейський метод розрахунку тарифу при транзит російського газу в країни Європи.

Новий метод дозволить отримати економічну вигоду від транзиту газу для України, Європи та Росії. Нову ціну за транспортування «блакитного палива» не можна вважати завищеною, оскільки розрахунки покривають витрати оператора української газотранспортної системи. Про це 4 грудня повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко на власній сторінці в Facebook.

За цією методологією тариф повинен відповідати актуальним витрат оператора газотранспортної системи. При цьому тариф коригується (зменшується), оскільки такі втрати не повинні перевищувати витрати ефективного і структурно подібного оператора. Іншими словами, розрахунки транзитного тарифу, які були показані «Газпрому» і які зараз коментує російська сторона, тільки покривають скориговані витрати оператора ГТС України, і тому цей тариф ніяк не може вважатися завищеними, — йдеться в повідомленні.

За словами Вітренка, «Газпром» може звернутися до оператора або безпосередньо до регулятора з обґрунтуванням необхідності зниження тарифу. Це російська сторона може зробити у випадку, якщо український тариф вище тарифів альтернативних газопроводів, або якщо тариф робить експорт газу невигідним для РФ.

Нагадаємо, сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що пропозиція української сторони щодо тарифу на транспортування газу в Європу з 2020 року «економічно неприйнятні» для Москви.