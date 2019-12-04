В Егейському морі тоне судно. Фото: cfts.org.ua

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В Егейському морі неподалік берегів Греції внаслідок шторму тоне судно New Leo, на борту якого перебувають 14 громадян України.

Вантажне судно під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсин і прямувало до Туреччини. New Leo потрапило в сильний шторм між островами Лесбос і Скірос. Внаслідок надзвичайної події відбулося зміщення вантажу, судно перехилилося на бік. Шторм наразі сягає восьми балів за шкалою Бофорта. Про це 4 грудня повідомляє видання Maritime buletin.

Повідомляється, що судно втратило керування. Екіпаж вже запросив евакуацію у берегової охорони. На борту перебувають 15 українців. Наразі триває операція з порятунку моряків, задіяні два кораблі берегової охорони та два вертольоти Військово-повітряних сил Греції.

Нагадаємо, 21 листопада біля Одеси невеликий танкер «Делфі» зазнав аварії через шторм. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але ввечері 21 листопада його зірвало з якоря і понесло в бік Одеси.

На борту танкера перебували не менше 15 осіб, їх усіх врятували. З танкера в море вилилися нафтопродукти, екологи заявили, що їх вміст у воді в районі аварії судна перевищує допустиму норму в 160 разів.