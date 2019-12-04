В Эгейском море тонет судно с гражданами Украины на борту (ФОТО, КАРТА)

В Эгейском море тонет судно. Фото: cfts.org.ua

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В Эгейском море неподалеку от берегов Греции в результате шторма тонет судно New Leo, на борту которого находятся 14 граждан Украины.

Грузовое судно под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсин и направлялось в Турцию. New Leo попало в сильный шторм между островами Лесбос и Скирос. В результате чрезвычайного происшествия произошло смещение груза, судно перевернулось на бок. Шторм сейчас достигает восьми баллов по шкале Бофорта. Об этом 4 декабря сообщает издание Maritime buletin.

Сообщается, что судно потеряло управление. Экипаж уже попросил эвакуацию у береговой охраны. На борту находятся 15 украинцев. Сейчас продолжается операция по спасению моряков, задействованы два корабля береговой охраны и два вертолета Военно-воздушных сил Греции.

Напомним, 21 ноября возле Одессы небольшой танкер «Делфи» потерпел крушение из-за шторма. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и понесло в сторону Одессы.

На борту танкера находились не менее 15 человек, их всех спасли. Из танкера в море вылились нефтепродукты, экологи заявили, что их содержание в воде в районе аварии судна превышает допустимую норму в 160 раз.