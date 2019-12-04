Пожежа в коледжі Одеси. Фото: Думська

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В Одесі внаслідок пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу постраждали 26 осіб.

Таке число постраждалих значиться станом на 19.40. Серед постраждалих 11 підлітків та 7 вогнеборців. Рятувальники зуміли евакуювати з палаючого приміщення 40 осіб. Про це 4 грудня повідомила прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

На момент прибуття першого підрозділу, спостерігалось щільне задимлення та горіння на третьому поверсі. Одразу ж було оголошено підвищений ранг пожежі. Ситуація ускладнювалася швидким поширенням вогню по горючому внутрішньому оздобленню, наявністю великої кількості людей, невчасною евакуацією учнів персоналом коледжу, а також постійним руйнуванням елементів будівлі, — розповів про хід ліквідації пожежі директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук.

Тим часом в Одесі оголосили днями жалоби за загиблими 5 та 6 грудня. Міський голова Геннадій Труханов на власній сторінці у Facebook зазначив, що у ці жалобні дні в місті будуть приспущені державні прапори та прапор Одеси з траурними стрічками.

Нагадаємо, сьогодні в одеському коледжі спалахнула масштабна пожежа. Раніше повідомлялося, що під час пожежі постраждали 22 осіб, яких госпіталізували до лікарень. Жертвою пожежі стала студентка, 2003 р. н. Попередньо відомо, що загоряння могло статися через стару проводку.

Тим часом повідомляється, що невідома доля 15 осіб, які могли перебувати в приміщенні коледжу під час пожежі. Поліція розслідує порушення закону за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.