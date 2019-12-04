Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из России. Фото: Думская

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Верховная Рада Украины 4 декабря проголосовала за законопроект № 2233, который вносит ряд изменений в законоп «О рынке электрической энергии» и запрещает продажу и поставку импортируемой из России электроэнергии. Документ позволяет Кабинету министров временно отменять такой запрет во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины.

Также ВРУ приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции», предусматривающий предоставление добровольцам статуса участников боевых действий и позволяющий обеспечить их соответствующими льготами.

Сегодня в центре Одессы вспыхнул крупный пожар в здании экономического колледжа, расположенного на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате ЧП умер один человек, а пострадал 21 человек. Также не установлено местонахождение 15 человек, которые могли находиться в колледже во время пожара. По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В Генеральной прокуратуре считают, что стрельба в Княжичах могла расследоваться после фальсификации доказательств. Пока подозрение никому не объявили. В ведомстве добавили, что это дело передали в ГБР. СМИ сообщают, что руководители полиции с целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений якобы организовали выдачу ложных официальных документов, а также проведение следственных действий и мероприятий.

Шевченковский районный суд Киева сегодня отправил под арест на два месяца без права залога подозреваемых в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу и Алексея Семенова.