Верховна Рада заборонила імпорт електроенергії з Росії. Фото: Думська

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Верховна Рада України 4 грудня проголосувала за законопроект № 2233, який вносить низку змін до закону «Про ринок електричної енергії» й забороняє продаж та постачання імпортованої з Росії електроенергії. Документ дозволяє Кабінету міністрів тимчасово скасовувати таку заборону з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.

Також ВРУ прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичній операції», яким передбачає надання добровольцям статусу учасників бойових дій та дозволить забезпечити їх відповідними пільгами.

Сьогодні у центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа в будівлі економічного коледжу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події померла одна особа, а постраждала 21 особа. Також не встановлено місцезнаходження 15 осіб, які могли перебувати в коледжі під час пожежі. За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

У Генеральні прокуратурі вважають, що стрілянина в Княжичах могла розслідуватись після фальсифікації доказів. Поки підозру нікому не оголосили. У відомстві додали, що цю справу передали до ДБР. ЗМІ повідомляють, що керівники поліції з метою приховання тяжких та особливо тяжких злочинів нібито організували видачу неправдивих офіційних документів, а також проведення слідчих дій та заходів.

Шевченківський районний суд Києва сьогодні відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваних у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва Андрія Лаврегу та Олексія Семьонова.