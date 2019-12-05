Топ-менеджмент компанії привласнив 80 млн грн, фото: Steven Depolo

https://racurs.ua/ua/n130399-kerivnyctvo-kyyivskoyi-strahovoyi-kompaniyi-pryvlasnylo-koshty-kliientiv-sbu.html

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Топ-менеджмент київської страхової компанії «Гарант-Лайф» привласнив кошти клієнтів на загальну суму 80 млн грн.

В результаті без своїх заощаджень, внесених як платежі на страхування життя, залишилися понад 10 тис. осіб, які тепер не мають можливості отримати відповідні страхові виплати, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що злочинна схема була здійснена шляхом фактичного доведення компанії до банкрутства.

Про здійснення розслідування щодо цієї компанії в СБУ повідомили в липні. Тоді в спецслужбі розповіли, що керівництво страхової компанії вклало гроші клієнтів у «сміттєві» цінні папери підконтрольних підприємств з ознакамb фіктивності за завищеною вартістю.

Колишньому голові правління та фактичному керівнику компанії оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Генпрокуратурі повідомляли про викриття групи шахраїв, які привласнили кошти, що призначалися ветеранам війни на Донбасі.