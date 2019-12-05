Топ-менеджмент компании присвоил 80 млн грн, фото: Steven Depolo

https://racurs.ua/n130399-rukovodstvo-kievskoy-strahovoy-kompanii-prisvoilo-sredstva-klientov-sbu.html

Ракурс

Топ-менеджмент киевской страховой компании «Гарант-Лайф» присвоил средства клиентов на общую сумму 80 млн грн.

В результате без своих сбережений, внесенных как платежи на страхование жизни, остались более 10 тыс. человек, которые теперь не имеют возможности получить соответствующие страховые выплаты, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что преступная схема была осуществлена ​​путем фактического доведения компании до банкротства.

Об осуществлении расследования относительно этой компании в СБУ сообщили в июле. Тогда в спецслужбе рассказали, что руководство страховой компании вложило деньги клиентов в «мусорные» ценные бумаги подконтрольных предприятий с признаками фиктивности по завышенной стоимости.

Бывшему главе правления и фактическому руководителю компании объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в конце октября в Генпрокуратуре сообщали о разоблачении группы мошенников, присвоивших средства, предназначавшиеся ветеранам войны на Донбассе.