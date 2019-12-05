Дональд Трамп инициировал выделение Украине военной помощи. Фото: flickr.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, выступит за выделение Украине 250 млн долл. военной помощи.

Такую сумму американский лидер будет предлагать в проекте бюджета на 2021 финансовый год. Инициатива будет предусматривать дальнейшее предоставление Украине американского летального оружия. Об этом заявил заместитель министра обороны США Джон Руд, 5 декабря сообщает Defense News.

СМИ пишет, что заявление Пентагона является необычным, поскольку такие объявления делаются перед официальным представлением проекта бюджета в феврале-марте.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Ряд американских чиновников заявил, что Трамп дал указание заморозить военную помощь для Украины до тех пор, пока Киев не начнет расследование против сына бывшего вице-премьера Джо Байдена.

Напомним, военная помощь США Украине не была оказана в полном объеме. Из-за решения американского президента Дональда Трампа транш в размере 35,2 млн долл. задержали. Всего Пентагон планировал выделить 400 млн долл., которые были предназначены для покупки Киевом вооружений и оснащений связи военных кораблей.