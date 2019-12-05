Дональд Трамп ініціював виділення Україні військової допомоги. Фото: flickr.com

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Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучних Штатів Америки, виступить за виділення Україні 250 млн дол. військової допомоги.

Таку суму американський лідер пропонуватиме у проекті бюджету на 2021 фінансовий рік. Ініціатива передбачатиме подальше надання Україні американської летальної зброї. Про це заявив заступник міністра оборони США Джон Руд, 5 грудня повідомляє Defense News.

ЗМІ пише, що заява Пентагону є незвичною, оскільки такі оголошення робляться перед офіційним поданням проекту бюджету у лютому-березні.

Як відомо, затримка виплати військової допомоги США Україні стала приводом для початку процедури імпічменту Дональда Трампа Палатою представників американського Конгресу. Низка американських посадовців заявила, що Трамп дав вказівку заморозити військову допомогу для України доти, доки Київ не розпочне розслідування проти сина колишнього віце-прем'єра Джо Байдена.

Нагадаємо, військова допомога США Україні не була надана у повному обсязі. Через рішення американського президента Дональда Трампа транш у розмірі 35,2 млн дол. затримали. Загалом Пентагон планував виділити 400 млн дол., які були призначені для купівлі Києвом озброєнь та оснащень зв’язку військових кораблів.