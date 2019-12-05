У російського гурту «Воровайки» запланований концерт у Києві, фото: соціальні мережі

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Ракурс

Російський гурт «Воровайки», який спеціалізується на «блатному» напрямку російського шансону й в одній зі своїх пісень вітав окупацію Криму, в лютому планував провести концерт у Києві у Жовтневому палаці, розташованому на вулиці Героїв Небесної сотні.

Відповідне оголошення з’явилося кілька днів тому в Інстаграмі колективу й викликало обурення українців. Сьогодні в прес-службі Жовтневого палацу відреагували на цю новину. Там заявили, що отримали листа із запитом на проведення концерту «Воровайок», однак палац не уклав такого договору.

Не буде підписаний, — наголосили в Жовтневому палаці.

Втім, у «Воровайок» ще заплановані виступи в Одесі, Харкові, Дніпрі та Миколаєві.

Варто додати, що в 2017 році мали відбутися виступи цього колективу в ОРДЛО.

Обурені запланованими гастролями українці, зокрема, закликають СБУ та інші відповідні структури внести колектив та авторів їхніх провокаційних «шедеврів» до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Нагадаємо, в листопаді російські коміки Олександр Незлобін і Сергій Свєтлаков відвідали фінал «Ліги сміху» після насміхань з України.