Корабельна аварія в Егейському морі: всі українці врятовані

Шторм. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n130395-korabelna-avariya-v-egeyskomu-mori-vsi-ukrayinci-vryatovani.html

Ракурс

Корабельна аварія в Егейському морі — тоне вантажне судно New Leo. Українці, які перебували на його борту, врятовані. Всі 14 українських громадян доставлені на берег, їхньому життю нічого не загрожує.

Про це заявив начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляють УНН.

Кирилич повідомив, що екіпаж тонучого судна, який складається з громадян України, був врятований. Консульство підтримує контакт із береговою охороною острова Скірос і місцевими органами, які відповідають за безпеку.

Нагадаємо, що вантажне судно New Leo під прапором Ліберії вийшло з грецького порту Елефсін у напрямку Туреччини. Екіпаж судна складався з 14 українських моряків. Вантажне судно потрапило в шторм, у результаті чого відбулося зміщення вантажу. Втративши стійкість, New Leo перевернулося на бік і почало тонути. Екіпаж судна подав сигнал «SOS» і запросив евакуацію у берегової охорони.

Як раніше писав «Ракурс», в Егейському морі бушує шторм, сила якого сягає восьми балів за шкалою Бофорта.