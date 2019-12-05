Кораблекрушение в Эгейском море: все украинцы спасены

Шторм. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n130395-korablekrushenie-v-egeyskom-more-vse-ukraincy-spaseny.html

Ракурс

Кораблекрушение в Эгейском море терпит грузовое судно New Leo. Украинцы, находившиеся на его борту, спасены. Все 14 украинских граждан доставлены на берег, их жизням ничего не угрожает.

Об этом заявил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщают УНН.

Кирилич сообщил, что экипаж тонущего судна, который состоит из граждан Украины, был спасен. Консульство поддерживает контакт с береговой охраной острова Скирос и местными органами, отвечающими за безопасность.

Напомним, что грузовое судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсин в направлении Турции. Экипаж судна состоял из 14 украинских моряков. Грузовое судно попало в шторм, в результате чего произошло смещение груза. Потеряв устойчивость, New Leo перевернулось на бок и стало тонуть. Экипаж судна подал сигнал «SOS» и запросил эвакуацию у береговой охраны.

Как ранее писал «Ракурс», в Эгейском море бушует шторм, сила которого достигает восьми баллов по шкале Бофорта.