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В России к 17 годам колонии приговорили крымского активиста. Фото: novynarnia.com

В России к 17 годам колонии приговорили крымского активиста Сейтосманова (ФОТО)

5 дек 2019, 11:22
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Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова.

Активиста российские силовики обвинили в организации ячейки исламской партии «Хизб ут-Тахрир» в Севастополе. Поскольку эта организация запрещена в РФ, то Южный окружной военный суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Об этом 5 декабря сообщило общественное объединение «Крымская солидарность» в Facebook.

Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 205.5 УК РФ на основании которого назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год, — говорится в приговоре судьи.

Адвокаты украинца отметили, что на протяжении всего следствия российские прокуроры не представили ни одного доказательства вины и причастности подсудимого к террористическим актам или насилию.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Энвера Сейтосманова.

Активист Энвер Сейтосманов. Фото: «Крымская солидарность» в Facebook

Напомним, 28 ноября подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом семь фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир». Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года, а Рустем Емирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев будут находиться в следственном изоляторе до 13 января.

Источник: Ракурс


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