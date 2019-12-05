В России к 17 годам колонии приговорили крымского активиста. Фото: novynarnia.com

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Российский суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима крымского татарина Энвера Сейтосманова.

Активиста российские силовики обвинили в организации ячейки исламской партии «Хизб ут-Тахрир» в Севастополе. Поскольку эта организация запрещена в РФ, то Южный окружной военный суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Об этом 5 декабря сообщило общественное объединение «Крымская солидарность» в Facebook.

Сейтосманова Энвера Кязимовича признать виновным в организации деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, то есть преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 205.5 УК РФ на основании которого назначить наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в один год, — говорится в приговоре судьи.

Адвокаты украинца отметили, что на протяжении всего следствия российские прокуроры не представили ни одного доказательства вины и причастности подсудимого к террористическим актам или насилию.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Энвера Сейтосманова.

Напомним, 28 ноября подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил под арестом семь фигурантов второго симферопольского «дела Хизб ут-Тахрир». Владлен Абдулкадыров, Меджит Абдурахманов, Энвер Аметов и Ремзи Бекиров останутся под арестом до 15 февраля 2020 года, а Рустем Емирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев будут находиться в следственном изоляторе до 13 января.