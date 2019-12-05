Украинцам разрешат общаться с госорганами через мессенджеры. Фото: ua.news

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Ракурс

Кабинет министров Украины планирует запустить возможность для граждан общаться с государственными органами через мессенджеры.

Такое нововведение позволит удешевить стоимость одного контакта для бюджета, а граждане будут получать более качественные услуги. Через мессенджеры в смартфонах можно будет уточнять информацию. Об этом 5 декабря сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Мы готовим небольшую революцию в том, как государственные органы взаимодействуют с гражданами. Планируем запустить возможность общаться с госорганами через мессенджеры. Через те же мессенджеры, которыми вы пользуетесь ежедневно в своем смартфоне (также будут веб-версии, если нет смартфона или просто удобнее с компьютера), — говорится в сообщении.

По словам Дубилета, пилотный проект позволит госслужащим отвечать на запросы граждан в мессенджерах с удаленных рабочих мест. Это позволит организовывать рабочие места для госслужащих не только в Киеве, но и в регионах. Таким образом власти хотят трудоустроить тех чиновников, которые попадут под запланированное сокращение.

В отличие от телефонного звонка, бумажного ответа или очного визита, мы можем настраивать алерты и отслеживать случаи некачественных консультаций. Это позволит нам построить правильную финансовую и нефинансовую мотивацию для сотрудников, — отметил Дубилет.

Он также добавил, что на днях правительство выпустило первые чат-консультации для Министерства социальной политики. В ближайшие месяцы планируют охватить все основные направления.

Напомним, 4 декабря Кабинет министров Украины запустил пилотный проект для создания цифрового ID граждан Украины. Проект предусматривает верификацию пользователей электронных реестров.