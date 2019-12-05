Кабмін пропонує громадянам спілкуватися з держорганами через месенджериhttps://racurs.ua/ua/n130393-kabmin-proponuie-gromadyanam-spilkuvatysya-z-derjorganamy-cherez-mesendjery.htmlРакурс
Кабінет міністрів України планує запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.
Таке нововведення дозволить здешевити вартість одного контакту для бюджету, а громадяни отримуватимуть набагато якісніші послуги. Через месенджери в смартфонах можна буде уточнювати інформацію. Про це 5 грудня повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на власній сторінці у Facebook.
Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють із громадянами. Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтеся щодня у своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп’ютера), — йдеться в повідомленні.
За словами Дубілета, пілотний проект дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць. Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Таким чином влада хоче працевлаштувати тих чиновників, які потраплять під заплановане скорочення.
На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників, — зазначив Дубілет.
Він також додав, що днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соціальної політики. У найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.
Нагадаємо, 4 грудня Кабінет міністрів України запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України. Проект передбачає верифікацію користувачів електронних реєстрів.