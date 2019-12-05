Українцям дозволять спілкуватися з держорганами через месенджери. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n130393-kabmin-proponuie-gromadyanam-spilkuvatysya-z-derjorganamy-cherez-mesendjery.html

Ракурс

Кабінет міністрів України планує запустити можливість для громадян спілкуватися з державними органами через месенджери.

Таке нововведення дозволить здешевити вартість одного контакту для бюджету, а громадяни отримуватимуть набагато якісніші послуги. Через месенджери в смартфонах можна буде уточнювати інформацію. Про це 5 грудня повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет на власній сторінці у Facebook.

Ми готуємо невелику революцію в тому, як державні органи взаємодіють із громадянами. Плануємо запустити можливість спілкуватися з держорганами через месенджери. Через ті самі месенджери, якими ви користуєтеся щодня у своєму смартфоні (також будуть веб-версії, якщо немає смартфона або просто зручніше з комп’ютера), — йдеться в повідомленні.

За словами Дубілета, пілотний проект дозволить держслужбовцям відповідати на запити громадян в месенджерах з віддалених робочих місць. Це дозволить організовувати робочі місця для держслужбовців не тільки в Києві, а й в регіонах. Таким чином влада хоче працевлаштувати тих чиновників, які потраплять під заплановане скорочення.

На відміну від телефонного дзвінка, паперової відповіді або очного візиту, ми можемо налаштовувати алерти і відстежувати випадки неякісних консультацій. Це дозволить нам побудувати правильну фінансову і нефінансову мотивацію для співробітників, — зазначив Дубілет.

Він також додав, що днями уряд запустив перші чат-консультації для Міністерства соціальної політики. У найближчі місяці планують охопити всі основні напрямки.

Нагадаємо, 4 грудня Кабінет міністрів України запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України. Проект передбачає верифікацію користувачів електронних реєстрів.