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Франція страйкує, фото: The Local

У Франції розпочався масштабний страйк проти пенсійної реформи (ВІДЕО)

5 гру 2019, 10:39
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У Франції сьогодні розпочався загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку має намір провести уряд, виконуючи передвиборчі обіцянки чинного президента країні Еммануеля Макрона.

Наразі точно не відомо, скільки цей страйк триватиме — деякі профспілки заявили, що сьогодні будуть страйкувати, а потім розглядатимуть питання про те, чи продовжувати акцію, однак інші вже заявили про її необмежений термін і запевняють, що не відступлять, поки їхні вимоги не будуть виконані, повідомляє видання The Local.

Так, в одній із залізничних профспілок заявили, що їхні члени «очікують, що з’їдять різдвяний пиріг», тобто — страйкуватимуть до Різдва.

Востаннє французький уряд намагався провести серйозну реформу пенсійної системи в 1995 році. Це призвело до масштабних страйків, які тривали, поки уряд не відступив.

Страйки охоплюють Париж та більшість великих міст. У них беруть участь профспілки, що представляють працівників залізниці, міського громадського транспорту, перевізників, учителів, наземний персонал авіакомпанії, авіадиспетчерів та поштових працівників.

По всій країні страйкують близько 55% відсотків вчителів, скасовано низку авіарейсів та рейсів громадського транспорту. У Парижі, зокрема, не працюють більшість ліній метро, а інші, як очікується, будуть значно перевантажені.

Тож в результаті багатьом парижанам довелося сьогодні пересісти на велосипеди.

Нагадаємо, у листопаді німецька авіакомпанія Lufthansa була змушена скасувати близько 1,3 тис. рейсів через дводенний страйк своїх пілотів і бортпровідників.


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