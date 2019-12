У Франції сьогодні розпочався загальнонаціональний страйк проти пенсійної реформи, яку має намір провести уряд, виконуючи передвиборчі обіцянки чинного президента країні Еммануеля Макрона.

Наразі точно не відомо, скільки цей страйк триватиме — деякі профспілки заявили, що сьогодні будуть страйкувати, а потім розглядатимуть питання про те, чи продовжувати акцію, однак інші вже заявили про її необмежений термін і запевняють, що не відступлять, поки їхні вимоги не будуть виконані, повідомляє видання The Local.

Так, в одній із залізничних профспілок заявили, що їхні члени «очікують, що з’їдять різдвяний пиріг», тобто — страйкуватимуть до Різдва.

Востаннє французький уряд намагався провести серйозну реформу пенсійної системи в 1995 році. Це призвело до масштабних страйків, які тривали, поки уряд не відступив.

Страйки охоплюють Париж та більшість великих міст. У них беруть участь профспілки, що представляють працівників залізниці, міського громадського транспорту, перевізників, учителів, наземний персонал авіакомпанії, авіадиспетчерів та поштових працівників.

По всій країні страйкують близько 55% відсотків вчителів, скасовано низку авіарейсів та рейсів громадського транспорту. У Парижі, зокрема, не працюють більшість ліній метро, а інші, як очікується, будуть значно перевантажені.

Тож в результаті багатьом парижанам довелося сьогодні пересісти на велосипеди.

Haven’t seen so many cyclists in Paris since… well the last Metro strike back in September. Two Parisian cyclists just crash into one another in front of me. «Sorry Im not used to this," says the elderly man. «Me neither," said the young woman. «We are all in the same mess'' pic.twitter.com/dSR2cJmNHC