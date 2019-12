Во Франции сегодня началась общенациональная забастовка против пенсионной реформы, которую намерено провести правительство, выполняя предвыборные обещания действующего президента стране Эммануэля Макрона.

Пока точно не известно, сколько эта забастовка будет продолжаться — некоторые профсоюзы заявили, что сегодня будут бастовать, а затем рассмотрят вопрос о том, продолжать ли акцию, однако другие уже заявили о ее неограниченном сроке и уверяют, что не отступят, пока их требования не будут выполнены, сообщает издание The Local.

Так, в одном из железнодорожных профсоюзов заявили, что их члены «ожидают, что съедят рождественский пирог», то есть — будут бастовать до Рождества.

В последний раз французское правительство пыталось провести серьезную реформу пенсионной системы в 1995 году. Это привело к масштабным забастовкам, продолжавшимся, пока правительство не отступило.

Забастовки охватывают Париж и большинство крупных городов. В них принимают участие профсоюзы, представляющие работников железной дороги, городского общественного транспорта, перевозчиков, учителей, наземный персонал авиакомпании, авиадиспетчеров и почтовых работников.

По всей стране бастуют около 55% процентов учителей, отменен ряд авиарейсов и рейсов общественного транспорта. В Париже, в частности, не работают большинство линий метро, ​​а другие, как ожидается, будут значительно перегружены.

Поэтому многим парижанам пришлось сегодня пересесть на велосипеды.

Haven’t seen so many cyclists in Paris since… well the last Metro strike back in September. Two Parisian cyclists just crash into one another in front of me. «Sorry Im not used to this," says the elderly man. «Me neither," said the young woman. «We are all in the same mess'' pic.twitter.com/dSR2cJmNHC