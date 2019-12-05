У Росії до 17 років колонії засудили кримського активіста. Фото: novynarnia.com

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Російський суд у Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова.

Активіста російські силовики звинуватили в організації осередку ісламської партії «Хізб ут-Тахрір» в Севастополі. Оскільки ця організація заборонена в РФ, то Південний окружний військовий суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Про це 5 грудня повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

Сейтосманова Енвера Кязимовича визнати винним в організації діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною, тобто злочином, передбаченим ч. 1 ст.205.5 КК РФ на підставі якого призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи терміном у один рік, — йдеться у вироку судді.

Адвокати українця відзначили, що впродовж всього слідства російські прокурори не представили жодного доказу провини і причетності підсудного до терористичних актів чи насильства.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити Енвера Сейтосманова.

Нагадаємо, 28 листопада підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом сімох фігурантів другого сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Владлен Абдулкадиров, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов і Ремзі Бекіров залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року, а Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв перебуватимуть в слідчому ізоляторі до 13 січня.