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У Росії до 17 років колонії засудили кримського активіста. Фото: novynarnia.com

У Росії до 17 років колонії засудили кримського активіста Сейтосманова (ФОТО)

5 гру 2019, 11:22
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Російський суд у Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова.

Активіста російські силовики звинуватили в організації осередку ісламської партії «Хізб ут-Тахрір» в Севастополі. Оскільки ця організація заборонена в РФ, то Південний окружний військовий суд повністю задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Про це 5 грудня повідомило громадське об'єднання «Кримська солідарність» у Facebook.

Сейтосманова Енвера Кязимовича визнати винним в організації діяльності організації, яка відповідно до законодавства Російської Федерації визнана терористичною, тобто злочином, передбаченим ч. 1 ст.205.5 КК РФ на підставі якого призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 17 років у виправній колонії суворого режиму з обмеженням свободи терміном у один рік, — йдеться у вироку судді.

Адвокати українця відзначили, що впродовж всього слідства російські прокурори не представили жодного доказу провини і причетності підсудного до терористичних актів чи насильства.

Зазначається, що Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити Енвера Сейтосманова.

Активіст Енвер Сейтосманов. Фото: «Кримська солідарність» у Facebook

Нагадаємо, 28 листопада підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом сімох фігурантів другого сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Владлен Абдулкадиров, Меджіт Абдурахманов, Енвер Аметов і Ремзі Бекіров залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року, а Рустем Емірусеїнов, Арсен Абхаїров і Ескендер Абдулганієв перебуватимуть в слідчому ізоляторі до 13 січня.

Джерело: Ракурс


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