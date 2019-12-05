У российской группы «Воровайки» запланирован концерт в Киеве, фото: социальные сети

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Ракурс

Российская группа «Воровайки», которая специализируется на «блатном» направлении русского шансона и в одной из своих песен приветствовала оккупацию Крыма, в феврале планировала провести концерт в Киеве в Октябрьском дворце, расположенном на улице Героев Небесной сотни.

Соответствующее объявление появилось несколько дней назад в Инстаграме коллектива и вызвало возмущение украинцев. Сегодня в пресс-службе Октябрьского дворца отреагировали на эту новость. Там заявили, что получили письмо с запросом на проведения концерта «Вороваек», но дворец не заключил такой договор.

Не будет подписан, — подчеркнули в Октябрьском дворце.

Впрочем, у «Воровайок» еще запланированы выступления в Одессе, Харькове, Днепре и Николаеве.

Стоит добавить, что в 2017 году должны были состояться выступления этого коллектива в ОРДЛО.

Возмущенные запланированными гастролями украинцы, в частности, призывают СБУ и другие соответствующие структуры внести коллектив и авторов их провокационных «шедевров» в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Напомним, в ноябре российские комики Александр Незлобин и Сергей Светлаков посетили финал «Лиги смеха» после насмешек над Украиной.