Игорь Кучерявый. Фото: Крым.Реалии

https://racurs.ua/n130401-sbu-edinoross-kucheryavyy-ne-zaderjan-a-sotrudnichaet-so-sledstviem.html

Ракурс

«Единоросс» Игорь Кучерявый вовсе не был задержан Службой безопасности Украины. В настоящее время он проживает в одном из отелей Херсона и юридически его никто не задерживал.

Данной информацией поделился «Интерфакс-Украина», ссылаясь на сообщение пресс-службы СБУ.

В СБУ утверждают, что Кучерявый согласился сотрудничать со следствием. Тем не менее, в настоящее время решается вопрос о вынесении ему уведомления о подозрении.

Вчера пресс-служба СБУ сообщала, что при попытке пересечения административной границы с Крымом был задержан член партии «Единая Россия» и сторонник аннексии Крыма Игорь Кучерявый. По некоторым данным, Кучерявый пытался проникнуть на материковую Украину для получения биометрического загранпаспорта.

Как ранее писал «Ракурс», Кучерявый является активным участником захвата Крыма. В 2014 году он организовывал «отряды самообороны» Севастополя и ему была вручена медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».