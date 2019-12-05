Пожежа в Одесі. Фото: omr.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130389-pojeja-v-odesi-kilkist-postrajdalyh-zrosla-zelenskyy-vymagaie-z-yasuvaty-obstavyny-tragediyi.html

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Число постраждалих внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу зросла до 29 осіб.

В обласну дитячу лікарню доставили 15-річну дівчинку. Всі госпіталізовані наразі стабільні, погіршення їхнього самопочуття не фіксується. Про це повідомило видання «Думська» із посиланням на прес-службу одеської міськради.

На трагедію в Одесі відреагував і президент України Володимир Зеленський, який доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому та місцевій владі надати допомогу постраждалим та їхнім родинам і якнайшвидше з’ясувати всі обставини, що призвели до пожежі в коледжі.

На власній сторінці у Facebook глава держави поспівчував рідні загиблої студентки та відзначив, що зниклими безвісти вважаються 14 осіб.

У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати — жертв може бути більше, — йдеться в повідомленні.

Президент також відзначив героїчну боротьбу пожежних і рятувальників. Семеро з них зараз на лікарняних ліжках.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події студентка, до лікарні госпіталізували 21 особу.

За фактом трагедії поліція внесла відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Попередньо встановлено, що займання сталося через зламаний подовжувач. Пожежа, ймовірно, розпочалася в зачиненому приміщенні на третьому поверсі будівлі.