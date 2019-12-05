Пожар в Одессе. Фото: omr.gov.ua

https://racurs.ua/n130389-pojar-v-odesse-chislo-postradavshih-vozroslo-zelenskiy-trebuet-vyyasnit-obstoyatelstva-tragedii.html

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Число пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 29 человек.

В областную детскую больницу доставили 15-летнюю девочку. Все госпитализированные сейчас стабильны, ухудшение их самочувствия не фиксируется. Об этом сообщило издание «Думская» со ссылкой на пресс-службу одесского горсовета.

На трагедию в Одессе отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, который поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцому и местным властям оказать помощь пострадавшим и их семьям и как можно быстрее выяснить все обстоятельства, приведшие к пожару в колледже.

На собственной странице в Facebook глава государства выразил сожаление родным погибшей студентки и отметил, что пропавшими без вести считаются 14 человек.

В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас в одиночестве с вашим горем. Мы все надеемся, что с 14 пропавших без вести как можно более найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать — жертв может быть больше, — говорится в сообщении.

Президент также отметил героическую борьбу пожарных и спасателей. Семь из них сейчас на больничных койках.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул крупный пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного на углу улиц Пушкинской и Троицкой. В результате чрезвычайного происшествия студентка, в больницу госпитализировали 21 человека.

По факту трагедии полиция внесла сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за сломанного удлинителя. Пожар, вероятно, начался в закрытом помещении на третьем этаже здания.