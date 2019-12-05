Пожар в Одессе: Зеленский инициировал масштабные проверки учреждений и гособъектов, фото - "Думская"

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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал масштабные проверки учреждений и государственных объектов в связи с пожаром в Одессе.

В месячный срок Кабинет министров и органами местной власти проведут проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности учреждений и организаций, в которых массово находятся люди. О такой задаче Зеленский сообщил в социальных сетях.

Проверки коснутся всех образовательных и медицинских учреждений, общежитий, объектов критической и транспортной инфраструктуры. Глава государства также инициировал проверку должностных лиц, которые предоставляют выводы о состоянии пожарной безопасности.

Кроме того, Зеленский обязал пересмотреть обеспеченность спасательных подразделений материально-техническими и транспортными ресурсами.

Доклад о последствиях проверок и предложения органов власти глава государства будет ждать до 10 января 2020 года.

Отдельно призываю бизнес — владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок, — заявил президент.

Напомним, 4 декабря в Одессе вспыхнул масштабный пожар в здании колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенной на углу улиц Пушкинской и Троицкой. Вследствие чрезвычайного происшествия погибла студентка, в больницу госпитализировали 26 человек, еще 14 считаются пропавшими без вести.

Отметим, что это не первый крупный пожар в этом регионе. Ранее здесь сгорел детский лагерь «Виктория», гостиница «Токио Стар» и психиатрическая больница.