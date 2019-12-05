Пожежа в Одесі: Зеленський ініціював масштабні перевірки установ і держоб’єктів, фото — "Думська"

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Президент України Володимир Зеленський ініціював масштабні перевірки установ і державних об'єктів у зв’язку із пожежею в Одесі.

У місячний термін Кабінет міністрів та органи місцевої влади проведуть перевірку стану протипожежної й техногенної безпеки установ та організацій, у яких масово перебувають люди. Про таке завдання Зеленський сьогодні повідомив у соціальних мережах.

Перевірки стосуватимуться усіх освітніх і медичних закладів, гуртожитків, об'єктів критичної та транспортної інфраструктури. Глава держави також ініціював перевірку посадовців, які надають висновки щодо стану пожежної безпеки.

Крім того, Зеленський зобов’язав переглянути забезпеченість рятувальних підрозділів матеріально-технічними і транспортними ресурсами.

Доповідь про наслідки перевірок і пропозиції органів влади очільник держави чекатиме до 10 січня 2020 року.

Окремо закликаю бізнес — власників торговельних центрів, кінотеатрів, ресторанів, готелів тощо бути соціально відповідальними, забезпечити у своїх закладах пожежну безпеку, не чекаючи державних перевірок, — заявив президент.

Нагадаємо, 4 грудня в Одесі спалахнула масштабна пожежа в будівлі коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької. Внаслідок надзвичайної події загинула студентка, до лікарні госпіталізували 26 осіб, ще 14 вважаються зниклими безвісти.

Відзначимо, що це не перша велика пожежа в цьому регіоні, яка мала летальні наслідки. Раніше тут згорів дитячий табір «Вікторія», готель «Токіо Стар» та психіатрична лікарня.