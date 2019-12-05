Спеціальне розширення Google покаже приховані лайки в Instagram. Фото: yandex.ru

https://racurs.ua/ua/n130420-specialne-rozshyrennya-google-pokaje-pryhovani-layky-v-instagram.html

Ракурс

Google Chrome зможе показувати приховану активність користувачів у соцмережі Instagram. Щоб це побачити, достатньо встановити на ґаджет спеціальний додаток.

Компанія Google вирішила випустити нове розширення після спроби Instagram у тестовому режимі приховати лайки під постами користувачів. Про це інформує Socialinsider у Twitter.

Нова програма дозволить користувачам бачити кількість лайків і коментарів під публікаціями у соцмережі. Активується ця функція лише після завантаження додатку. Оскільки це розширення браузеру Google Chrome, то воно працює лише у веб-версії Instagram.

Повідомляється, що додаток було протестовано сервісом TechCrunch. Там підтвердили, що він працює.

Як відомо, політична реклама в інтернеті незабаром розміщуватиметься за новими правилами. Корпорація Google вирішила змінити налаштування рекламних блоків, залишивши для рекламодавців можливість таргетування реклами лише за трьома ознаками: стать, вік і геолокація користувача.