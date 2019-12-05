Реформування інтернатів: Кабмін планує створити заклади сімейних форм виховання. Фото: Муровані Курилівці

https://racurs.ua/ua/n130415-reformuvannya-internativ-kabmin-planuie-stvoryty-zaklady-simeynyh-form-vyhovannya.html

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Реформування інтернатів в Україні планує провести Кабінет міністрів. Ці навчально-виховні заклади мають замінити установами з сімейною формою виховання.

Система традиційних інтернатів, яка зараз існує в країні, не виконує покладені на неї завдання. Показник соціалізації вихованців цих закладів дуже низький, він не перевищує 10%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час розширеного засідання Координаційної ради із питань реформування системи інституційного догляду та виховання, інформує урядовий портал.

Гончарук зазначив, що уряд має перетворити пострадянську систему інтернатів (в яких 85% коштів витрачають не на дитину, а на матеріально-технічне забезпечення) на систему дітоцентричну. Саме ця інновація допоможе дитині входити у доросле життя.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила, що вже розроблено необхідні моніторингові інструменти. Вони дозволяють відстежувати процеси реформування в цій сфері. Це дозволить у майбутньому замінити стандартні інтернати на сімейні та наближені до сімейних установи.

Недавно в уряді заявляли, що вихованці інтернатів у подальшому не готові будувати власні здорові сім’ї, оскільки часто страждали від насильства, в тому числі сексуального. Після виходу в доросле життя багато інтернатівців потрапляють до в’язниць або живуть на вулицях.