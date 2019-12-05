Реформирование интернатов: Кабмин планирует создать учреждения семейных форм воспитания. Фото: Мурованные Куриловцы

https://racurs.ua/n130415-reformirovanie-internatov-kabmin-planiruet-sozdat-zavedeniya-semeynyh-form-vospitaniya.html

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Реформирование интернатов в Украине планирует провести Кабинет министров. Эти учебно-воспитательные заведения должны заменить учреждениями с семейной формой воспитания.

Система традиционных интернатов, которая сейчас существует в стране, не выполняет возложенные на нее задачи. Показатель социализации воспитанников этих учреждений очень низкий, он не превышает 10%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время расширенного заседания Координационного совета по вопросам реформирования системы институционального ухода и воспитания, информирует правительственный портал.

Гончарук отметил, что правительство должно превратить постсоветскую систему интернатов (в которых 85% средств тратят не на ребенка, а на материально-техническое обеспечение) на систему детоцентрическую. Именно эта инновация поможет ребенку входить во взрослую жизнь.

Министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, что уже разработаны необходимые мониторинговые инструменты. Они позволяют отслеживать процессы реформирования в этой сфере. Это позволит в будущем заменить стандартные интернаты на семейные и приближенные к семейным учреждения.

Недавно в правительстве заявляли, что воспитанники интернатов в дальнейшем не готовы строить собственные здоровые семьи, поскольку часто страдали от насилия, в том числе сексуального. После выхода во взрослую жизнь многие интернатовцы попадают в тюрьмы или живут на улицах.