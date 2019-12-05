Лицензии на добычу газа и нефти: правительство подаст законопроект о возвращении разрешений, которые не используются, фото - "5 канал"

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Кабинет министров подаст в парламент законопроект о возвращении лицензий на добычу газа и нефти, которые не используются.

О таких намерениях правительства рассказал сегодня его глава Алексей Гончарук. Он рассказал в соцсетях, что в Кабмине насчитали 80 участков в стране, пригодных к добыче, но они не используются, поскольку «из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут „свои“». В Украине 30% всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами не используются.

Украина должна эффективно распоряжаться недрами. Без «смотрящих» и групп влияния. Мы разработали законопроект, который будет стимулировать вернуть лицензии. Избавляемся от «спящих лицензий» на добычу нефти и газа! — заявил Гончарук.

Суть новации такова: или владелец лицензии начинает добычу на участке, котрый он получил от государства, или платит налоги от газодобычи, но не получая доходов от использования участка.

Правительство установит ежемесячную рентную плату за участки, на которые выдано разрешение более трех лет назад. Размер такого платежа будет зависеть от размера площади и даты выдачи разрешения. Если лицензиат долгое время не платит такой платеж, разрешение приостановят и аннулируют в судебном порядке.

Не можете платить — возвращайте. Настоящих инвесторов найдем на прозрачных е-аукционах, — считает Гончарук.

По его словам, похожий опыт имеют США, Великобритания, Норвегия, Хорватия. Кроме того, правительство разработало другие новации на этом рынке. Речь идет об изменениях в Кодекс Украины о недрах, в закон «О нефти и газе» и закон «О соглашениях о разделе продукции».

Ранее Гончарук объявлял, что территорию Украины оцифруют к декабрю 2020 года. Власти уже объявили международный тендер на осуществление аэрофотосъемки. Украина получит качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач.