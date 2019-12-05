Ліцензії на видобуток газу та нафти: уряд подасть законопроект про повернення дозволів, які не використовуються, фото — "5 канал"

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Кабінет міністрів подасть в парламент законопроект про повернення ліцензій на видобуток газу та нафти, які не використовуються.

Про такі наміри уряду розповів сьогодні його очільник Олексій Гончарук. Він розповів у соцмережах, що в Кабміні нарахували 80 ділянок в країні, придатних до видобутку, але вони не використовуються, оскільки «корупцію їх колись уже привласнили окремі товариші, які роками чекають, поки до влади прийдуть „свої“». В Україні 30% від усіх виданих спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами не використовуються.

Україна має ефективно розпоряджатися надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу. Ми розробили законопроект, який стимулюватиме повернути ліцензії. Позбавляємося від «сплячих ліцензій» на видобуток нафти й газу! — заявив Гончарук.

Суть новації така: або власник ліцензії розпочинає видобуток на ділянці, яку отримав від держави, або сплачує податки від газовидобування, але не отримуючи доходів від використання ділянки.

Уряд встановить щомісячну рентну плату за ділянки, на які видано дозвіл понад три роки тому. Розмір такого платежу залежатиме від розміру площі та дати видачі дозволу. Якщо ліцензіат довгий час не сплачуватиме такий платіж, дозвіл призупинять і анулюють у судовому порядку.

Не можете платити — повертайте. Справжніх інвесторів знайдемо на прозорих е-аукціонах, — вважає Гончарук.

За його словами, подібний досвід мають США, Велика Британія, Норвегія, Хорватія. Крім того, уряд розробив інші новації на цьому ринку. Йдеться про зміни в Кодекс України про надра, до закону «Про нафту і газ» та закону «Про угоди про розподіл продукції».

Про частину таких змін голова Держгеонадр Роман Опімах розповість 6 грудня під час презентації «Інвестиційного атласу надрокористувача», у який внесли готові до надрокористування об'єкти.

Раніше Гончарук оголошував, що територію України оцифрують до грудня 2020 року. Влада вже оголосила міжнародний тендер на здійснення аерофотозйомки. Україна отримає якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж.