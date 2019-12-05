Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Специальное расширение Google покажет скрытые лайки в Instagram. Фото: yandex.ru

Специальное расширение Google покажет скрытые лайки в Instagram

5 дек 2019, 17:01
999

Google Chrome сможет показывать скрытую активность пользователей в соцсети Instagram. Чтобы это увидеть, достаточно установить на гаджет специальное приложение.

Компания Google решила выпустить новое расширение после попытки Instagram в тестовом режиме скрыть лайки под постами пользователей. Об этом сообщает Socialinsider в Twitter.

Новая программа позволит пользователям видеть количество лайков и комментариев под публикациями в соцсети. Активируется эта функция только после загрузки приложения. Поскольку это расширение браузера Google Chrome, то оно работает только в веб-версии Instagram.

Сообщается, что приложение было протестировано сервисом TechCrunch. Там подтвердили, что оно работает.

Как известно, политическая реклама в интернете вскоре будет размещаться по новым правилам. Корпорация Google решила изменить настройки рекламных блоков, оставив для рекламодателей возможность таргетирования рекламы только по трем признакам: пол, возраст и геолокации пользователя.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше