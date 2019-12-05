Пожежа в Одесі: на згарищі знайшли тіло жінки, у важкому стані перебуває рятувальник, якого збила з драбини студентка, фото — "Думська"

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У руїнах будинку, який вчора згорів в Одесі, сьогодні виявили тіло жінки. Розбір завалів у цьому місці зупинили, поліція розпочала слідчі дії: сфотографувала тіло, його розташування внесли на схему.

Особа загиблої поки не встановлена, повідомляє «Думська». Відповідно до офіційних даних, зниклими внаслідок пожежі у фінансовому коледжі вважаються 14 осіб.

Рятувальники сьогодні повідомили про сімох постраждалих співробітників ДСНС під час гасіння пожежі в будинку на розі Троїцької і Пушкінської. Чотирьох з них завалило під час обвалення сходів, а Сергія Шатохіна збила з пожежної драбини студентка, яка вистрибнула з вікна, рятуючись від вогню. Рятувальник ліз по драбині, щоб провести розвідку. Разом із студенткою вони впали вниз, проломивши дах прибудови.

Стан Шатохіна важкий, у лікарів погані прогнози, оскільки чоловік отримав забій мозку. Рятувальники здали кров для постраждалих колег, які перебувають у найважчому стані.

Всі внутрішні перегородки там з очерету, який загасити неможливо. Швидше за все, це сталося через порушення конструкцій або через те, що будівля просто стара і давно потребувала ремонту, — цитує «Думська» одного з пожежників.

Завали на місці масштабної пожежі в Одесі будуть розбирати всю ніч. Прес-служба міськради повідомила, що розчищення проводиться з двох сторін: у центральній арці і в лівому крилі. Рятувальники працюють позмінно, о 22.00 чергова група заступить на ніч.

На місці пожежі працює й група рятувальників з Києва. Влада припускає, що повністю завали розчистять до 7 грудня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський ініціював масштабні перевірки установ і державних об'єктів у зв’язку із пожежею в Одесі.