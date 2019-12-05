Агресія РФ: Київ спрямував в Гаазький суд дані про страти військових росіянами на Донбасі, фото — Главком

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Ракурс

Генеральна прокуратура України спрямувала до Міжнародного кримінального суду в Гаазі інформацію про позасудові страти російським окупаційними військами українських військовослужбовців.

Як розповідається в інформаційному повідомленні ГПУ, йдеться про убивство дев’яти представників Збройних сил України, які відбулися під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве у 2014−2015 роках.

Прокурор Міжнародного кримінального суду отримав повідомлення на підставі ст. 15 Римського статуту. Його склали адвокати Української Гельсінської спілки з прав людини та прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Генпрокуратури.

У Гаагу прийшли матеріали щодо злочинних дій проросійської групи бойовиків «Козачий союз «Область війська Донського», які відбулися під Іловайськом у 2014 році та поблизу Дебальцеве у 2015 році. Ця інформація доповнить інші епізоди порушень міжнародного гуманітарного права, які вчинили проросійські бойовики на Донбасі.

Серед документів, переданих у Гаагу, є фото- та відеодокази захоплення українських військових в полон, покази очевидців вбивств полонених, а також документи, що підтверджують їхню смерть у полоні.

Генпрокуратура вже спрямувала до Міжнародного кримінального суду п’ять повідомлень щодо війни на Донбасі. У них, наприклад, наведено факти злочинної діяльності лідерів фейкової ДНР — Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Олександра Захарченка, Ігоря Безлєра та інших.

Як повідомляв «Ракурс», 8 листопада Міжнародний суд ООН у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію у справі «Україна проти Росії». Йдеться про наявність у трибуналу належної юрисдикції розглядати справу про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.