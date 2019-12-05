Зеленський потрапив на обкладинку Time як «людина на роздоріжжі між Путіним і Трампом», фото — Інстаграм Time

https://racurs.ua/ua/n130434-zelenskyy-potrapyv-na-obkladynku-time-yak-ludyna-na-rozdorijji-mij-putinym-i-trampom-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський потрапив на першу сторінку американського журналу Time.

У номері цього часопису 16 грудня вийде інтерв’ю з українським лідером під заголовком «Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом».

Демократи вважають Зеленського жертвою зловживання владою президента Дональда Трампа. Жодна роль не наближена до тієї, яку собі уявляв Зеленський, коли оголосив про свій балотування в президенти напередодні Нового року, хоча він знав, що робота буде важкою, якщо він виграє, і часто дуже неприємною. Україна веде війну з Росією впродовж останніх п’яти років. Його пріоритет на посаді президента полягав би в тому, щоб не допустити, щоб ця війна забирала більше життя, — написав журнал у вступі до інтерв’ю.

Журнал пише, що за півроку Зеленський навчився стримувати свої очікування. Тому він «не очікує, що його перший раунд мирних переговорів з Росією, які мають відбутися в Парижі 9 грудня, закінчать війну».

Раніше в інтерв’ю Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza Зеленський заявив, що не почне повномасштабну війну на Донбасі.

Сьогодні помічник президента України Андрій Єрмак у Лондоні заявив, що якщо Росія не захоче домовлятися, то Україна зведе стіну на кордоні із окупованим Донбасом. Єрмак зазначив, що за відсутності прогресу в ситуації на Донбасі Україна буде змушена жити за сценарієм замороженого конфлікту. А мінські домовленості, на його думку, вже застаріли і потребують оновлення.