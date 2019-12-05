Нові санкції США проти Росії торкнулися й українців. РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n130433-novi-sankciyi-ssha-proty-rosiyi-torknulysya-y-ukrayinciv.html

Ракурс

Нові санкції проти Росії ввели США. Санкційний список складається з 24 російських компаній і фізичних осіб. Всі вони підозрюються у скоєнні кіберзлочинів. Серед фізичних осіб, які потрапили під дію санкцій, виявилося і кілька українців.

Ініціатором даних обмежень виступило Міністерство фінансів США. Повний список санкцій опублікований на офіційному сайті відомства.

Всього під дію санкцій потрапили сім російських компаній:

«Бізнес-Столиця»;

Evil Corp .;

«Оптима»;

«Трейд Інвест»;

«ЦАО — Центр автообслуговування»;

«Вертикаль»;

«Юніком».

Список фізичних осіб набагато ширший і складається із 17 прізвищ, серед яких є і громадяни України:

Давід Губерман;

Тетяна Шевчук;

Артем і Максим Якубець;

Руслан Замулько.

Цих людей підозрюють у зв’язку з компанією Evil Corp., яка, на думку Мінфіну США, є хакерської групою. За попередніми даними, ця група хакерів заподіяла збитки на суму в 100 млн дол.

Як раніше писав «Ракурс», США розширили санкції проти Росії, додавши до санкційного списку двох російських громадян і три компанії з РФ.