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Ракурс
Нові санкції США проти Росії торкнулися й українців. РІА «Новости»

Нові санкції США проти Росії торкнулися й українців

5 гру 2019, 18:59
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Нові санкції проти Росії ввели США. Санкційний список складається з 24 російських компаній і фізичних осіб. Всі вони підозрюються у скоєнні кіберзлочинів. Серед фізичних осіб, які потрапили під дію санкцій, виявилося і кілька українців.

Ініціатором даних обмежень виступило Міністерство фінансів США. Повний список санкцій опублікований на офіційному сайті відомства.

Всього під дію санкцій потрапили сім російських компаній:

  • «Бізнес-Столиця»;
  • Evil Corp .;
  • «Оптима»;
  • «Трейд Інвест»;
  • «ЦАО — Центр автообслуговування»;
  • «Вертикаль»;
  • «Юніком».

Список фізичних осіб набагато ширший і складається із 17 прізвищ, серед яких є і громадяни України:

  • Давід Губерман;
  • Тетяна Шевчук;
  • Артем і Максим Якубець;
  • Руслан Замулько.

Цих людей підозрюють у зв’язку з компанією Evil Corp., яка, на думку Мінфіну США, є хакерської групою. За попередніми даними, ця група хакерів заподіяла збитки на суму в 100 млн дол.

Як раніше писав «Ракурс», США розширили санкції проти Росії, додавши до санкційного списку двох російських громадян і три компанії з РФ.

Джерело: Ракурс


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