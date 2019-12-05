Нові санкції США проти Росії торкнулися й українцівhttps://racurs.ua/ua/n130433-novi-sankciyi-ssha-proty-rosiyi-torknulysya-y-ukrayinciv.htmlРакурс
Нові санкції проти Росії ввели США. Санкційний список складається з 24 російських компаній і фізичних осіб. Всі вони підозрюються у скоєнні кіберзлочинів. Серед фізичних осіб, які потрапили під дію санкцій, виявилося і кілька українців.
Ініціатором даних обмежень виступило Міністерство фінансів США. Повний список санкцій опублікований на офіційному сайті відомства.
Всього під дію санкцій потрапили сім російських компаній:
- «Бізнес-Столиця»;
- Evil Corp .;
- «Оптима»;
- «Трейд Інвест»;
- «ЦАО — Центр автообслуговування»;
- «Вертикаль»;
- «Юніком».
Список фізичних осіб набагато ширший і складається із 17 прізвищ, серед яких є і громадяни України:
- Давід Губерман;
- Тетяна Шевчук;
- Артем і Максим Якубець;
- Руслан Замулько.
Цих людей підозрюють у зв’язку з компанією Evil Corp., яка, на думку Мінфіну США, є хакерської групою. За попередніми даними, ця група хакерів заподіяла збитки на суму в 100 млн дол.
Як раніше писав «Ракурс», США розширили санкції проти Росії, додавши до санкційного списку двох російських громадян і три компанії з РФ.