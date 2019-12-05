Новые санкции США против России коснулись и украинцев. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n130433-novye-sankcii-ssha-protiv-rossii-kosnulis-i-ukraincev.html

Ракурс

Новые санкции против России ввели США. Санкционный список состоит из 24 российских компаний и физических лиц. Все они подозреваются в совершении киберпреступлений. Среди физических лиц, попавших под действие санкций, оказались и несколько украинцев.

Инициатором данных санкций выступило Министерство финансов США. Полный санкционный список опубликован на официальном сайте ведомства.

Всего под действие санкций попали семь российских компаний:

«Бизнес-Столица»;

Evil Corp.;

«Оптима»;

«Трейд Инвест»;

«ЦАО — Центр Автообслуживания»;

«Вертикаль»;

«Юником».

Список физических лиц намного шире и состоит из 17 фамилий, среди которых есть и граждане Украины:

Давид Губерман;

Татьяна Шевчук;

Артем и Максим Якубец;

Руслан Замулько.

Этих людей подозревают в связи с компанией Evil Corp., которая, по мнению Минфина США, является хакерской группой. По предварительным данным, эта хакерская группа причинила убытки на сумму в 100 млн долл.

Как ранее писал «Ракурс», США расширили санкции против России, добавив в санкционный список двух российских граждан и три компании из РФ.