Новые санкции США против России коснулись и украинцевhttps://racurs.ua/n130433-novye-sankcii-ssha-protiv-rossii-kosnulis-i-ukraincev.htmlРакурс
Новые санкции против России ввели США. Санкционный список состоит из 24 российских компаний и физических лиц. Все они подозреваются в совершении киберпреступлений. Среди физических лиц, попавших под действие санкций, оказались и несколько украинцев.
Инициатором данных санкций выступило Министерство финансов США. Полный санкционный список опубликован на официальном сайте ведомства.
Всего под действие санкций попали семь российских компаний:
- «Бизнес-Столица»;
- Evil Corp.;
- «Оптима»;
- «Трейд Инвест»;
- «ЦАО — Центр Автообслуживания»;
- «Вертикаль»;
- «Юником».
Список физических лиц намного шире и состоит из 17 фамилий, среди которых есть и граждане Украины:
- Давид Губерман;
- Татьяна Шевчук;
- Артем и Максим Якубец;
- Руслан Замулько.
Этих людей подозревают в связи с компанией Evil Corp., которая, по мнению Минфина США, является хакерской группой. По предварительным данным, эта хакерская группа причинила убытки на сумму в 100 млн долл.
Как ранее писал «Ракурс», США расширили санкции против России, добавив в санкционный список двух российских граждан и три компании из РФ.