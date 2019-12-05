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Ракурс
Новые санкции США против России коснулись и украинцев. Фото: РИА Новости

Новые санкции США против России коснулись и украинцев

5 дек 2019, 18:59
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Новые санкции против России ввели США. Санкционный список состоит из 24 российских компаний и физических лиц. Все они подозреваются в совершении киберпреступлений. Среди физических лиц, попавших под действие санкций, оказались и несколько украинцев.

Инициатором данных санкций выступило Министерство финансов США. Полный санкционный список опубликован на официальном сайте ведомства.

Всего под действие санкций попали семь российских компаний:

  • «Бизнес-Столица»;
  • Evil Corp.;
  • «Оптима»;
  • «Трейд Инвест»;
  • «ЦАО — Центр Автообслуживания»;
  • «Вертикаль»;
  • «Юником».

Список физических лиц намного шире и состоит из 17 фамилий, среди которых есть и граждане Украины:

  • Давид Губерман;
  • Татьяна Шевчук;
  • Артем и Максим Якубец;
  • Руслан Замулько.

Этих людей подозревают в связи с компанией Evil Corp., которая, по мнению Минфина США, является хакерской группой. По предварительным данным, эта хакерская группа причинила убытки на сумму в 100 млн долл.

Как ранее писал «Ракурс», США расширили санкции против России, добавив в санкционный список двух российских граждан и три компании из РФ.

Источник: Ракурс


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