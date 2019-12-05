Лица без гражданства: Рада предварительно одобрила закон, фото — unhcr.org

https://racurs.ua/n130432-nardepy-predvaritelno-odobrili-zakon-o-licah-bez-grajdanstva.html

Ракурс

Народные депутаты предварительно одобрили закон о лицах без гражданства. Парламент 5 декабря принял в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства» (№ 2335).

Новация предполагает внести изменения в несколько законов Украины, чтобы создать процедуру признания лица без гражданства, сообщается в трансляции из парламента.

Впоследствии этот статус позволит таким людям законно находиться в Украине, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждает законность проживания (вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу).

Если же лицо проживет в Украине в новом статусе более двух лет, то получит разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Предполагается, что люди, которые обратятся с заявлением о признании лицом без гражданства, получат право на бесплатную правовую помощь, их освободят от уплаты судебного сбора за выполнение судебных решений, касающихся обжалования решений о признании лицом без гражданства.

Предполагается, что с заявлением о признании лицом без гражданства можно будет обратиться несмотря на законность или незаконность пребывания человека на территории Украины.

В октябре «Ракурс» сообщал, что в правительстве работают над законопроектом о двойном гражданстве в Украине.