Украинским газом смогут торговать «Укрпочта» и «Ощадбанк» — глава «Нафтогаза». Фото: Слово и Дело

https://racurs.ua/n130430-ukrainskim-gazom-smogut-torgovat-ukrpochta-i-oschadbank-glava-naftogaza.html

Ракурс

Газ в Украине смогут реализовывать не только областные газовые компании, но и другие организации. Это нововведение может заработать весной.

С 1 мая 2020 года теряет силу постановление, обязывающее НАК «Нафтогаз Украины» реализовывать газ только через областные газовые компании. С тех пор газ можно будет купить даже у «Укрпочты» и «Сбербанка». Об этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил в интервью изданию «Лига.Бизнес».

Сегмент розничных поставок газа будет дерегулирован и появится конкуренция. На рынок могут выйти даже облэнерго, добавил чиновник.

Сейчас «Нафтогаз» изучает несколько стратегий для дальнейшей работы. В частности, рассматривает возможность сотрудничества с другими компаниями, у которых есть большие абонентские базы, чтобы они занимались реализацией газа. Сейчас ведутся переговоры с несколькими потенциальными партнерами.

Ранее «Ракурс» сообщал, что с 1 мая 2020 года снова начнет действовать рыночная цена на газ для украинцев, которые заключили договоры о «страховой цене» на голубое топливо в отопительный сезон: зафиксировали стоимость газа на уровне 6,96 грн за кубометр с НДС, но без учета расходов на транспортировку.