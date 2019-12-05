Секс-скандал в Раде: парламент оставил Яременко во главе комитета по иностранным делам, фото — Патриоты Украины

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Верховная Рада 5 декабря оставила Богдана Яременко во главе Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Яременко обратился в регламентный комитет парламента с заявлением о сложении полномочий, но сегодня только 186 нардепов поддержали соответствующее постановление.

Яременко в октябре засветился в секс-скандале в Раде, когда журналисты поймали его на переписке с проститутками в сессионном зале. Вместо него зарубежным комитетом Рады «Слуга народа» предлагала избрать Елизавету Ясько. Именно ее кандидатуру называли ранее как наиболее вероятного преемника Яременко.

Во время обсуждения в зале депутаты обратили внимание, что переизбрать руководство комитета парламента необходимо с помощью двух постановлений Рады: отдельно об увольнении Яременко и отдельно об избрании Ясько, причем обсудив ее кандидатуру.

Напомним, что переписка Яременко о предоставлении интимных услуг за деньги попала в СМИ. Впоследствии он заявил, что умышленно сфабриковал переписку, но все же удалил этот пост и разместил извинения, а также обвинил СМИ в том, что они обнародуют личную информацию и могут быть наказаны за это.