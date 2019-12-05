Рада оставила фигуранта секс-скандала Яременко во главе комитета по иностранным деламhttps://racurs.ua/n130431-rada-ostavila-figuranta-seks-skandala-yaremenko-vo-glave-komiteta-po-inostrannym-delam.htmlРакурс
Верховная Рада 5 декабря оставила Богдана Яременко во главе Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Яременко обратился в регламентный комитет парламента с заявлением о сложении полномочий, но сегодня только 186 нардепов поддержали соответствующее постановление.
Яременко в октябре засветился в секс-скандале в Раде, когда журналисты поймали его на переписке с проститутками в сессионном зале. Вместо него зарубежным комитетом Рады «Слуга народа» предлагала избрать Елизавету Ясько. Именно ее кандидатуру называли ранее как наиболее вероятного преемника Яременко.
Во время обсуждения в зале депутаты обратили внимание, что переизбрать руководство комитета парламента необходимо с помощью двух постановлений Рады: отдельно об увольнении Яременко и отдельно об избрании Ясько, причем обсудив ее кандидатуру.
Напомним, что переписка Яременко о предоставлении интимных услуг за деньги попала в СМИ. Впоследствии он заявил, что умышленно сфабриковал переписку, но все же удалил этот пост и разместил извинения, а также обвинил СМИ в том, что они обнародуют личную информацию и могут быть наказаны за это.