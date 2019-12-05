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Секс-скандал у Раді: Рада залишила Яременка на чолі комітету із закордонних справ, фото —

Рада залишила фігуранта секс-скандалу Яременка на чолі комітету із закордонних справ

5 гру 2019, 18:26
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Верховна Рада 5 грудня залишила Богдана Яременка на чолі Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Яременко звернувся до регламентного комітету парламенту із заявою про складання повноважень, але сьогодні тільки 186 нардепів підтримали відповідну постанову.

Яременко у жовтні засвітився у секс-скандалі в Раді, коли журналісти упіймали його на листуванні із повіями в сесійній залі. Замість нього закордонним комітетом Ради «Слуга народу» пропонувала обрати Єлизавету Ясько. Саме її кандидатуру називала раніше як найбільш ймовірного наступника Яременка.

Під час обговорення в залі депутати звернули увагу, що переобрати керівництво закордонного комітету парламенту необхідно за допомогою двох постанов Ради — окремо про звільнення Яременка і окремо про обрання Ясько, причому обговоривши її кандидатуру.

Джерело: Ракурс


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