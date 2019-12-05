Рада залишила фігуранта секс-скандалу Яременка на чолі комітету із закордонних справhttps://racurs.ua/ua/n130431-rada-zalyshyla-figuranta-seks-skandalu-yaremenka-na-choli-komitetu-iz-zakordonnyh-sprav.htmlРакурс
Верховна Рада 5 грудня залишила Богдана Яременка на чолі Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Яременко звернувся до регламентного комітету парламенту із заявою про складання повноважень, але сьогодні тільки 186 нардепів підтримали відповідну постанову.
Яременко у жовтні засвітився у секс-скандалі в Раді, коли журналісти упіймали його на листуванні із повіями в сесійній залі. Замість нього закордонним комітетом Ради «Слуга народу» пропонувала обрати Єлизавету Ясько. Саме її кандидатуру називала раніше як найбільш ймовірного наступника Яременка.
Під час обговорення в залі депутати звернули увагу, що переобрати керівництво закордонного комітету парламенту необхідно за допомогою двох постанов Ради — окремо про звільнення Яременка і окремо про обрання Ясько, причому обговоривши її кандидатуру.