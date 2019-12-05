Андрій Єрмак. Фото: voicesevas

https://racurs.ua/ua/n130425-ukrayina-moje-vidgorodytysya-vid-nepidkontrolnyh-terytoriy-donbasu-stinou-pomichnyk-prezydenta.html

Ракурс

Стіна на Донбасі може бути побудована в разі провалу нормандської зустрічі та мінського процесу.

Якщо Росія не захоче домовлятися, то будівництва стіни не уникнути, передає Reuters заяву помічника президента України Андрія Єрмака, яку він зробив на форумі в Лондоні.

Єрмак зазначив, що українська влада готова до діалогу з представниками ОРДЛО. Але лише з тими, які безпосередньо живуть на окупованих територіях, мають прописку, офіційно займаються бізнесом, спортом або громадською діяльністю.

Помічник президента наголосив, що за відсутності прогресу в ситуації на Донбасі Україна буде змушена жити за сценарієм замороженого конфлікту. А мінські домовленості, на його думку, вже застаріли і потребують оновлення.

У понеділок вперше за понад три роки лідери України, РФ, Франції та Німеччини зустрінуться в Парижі, щоби спробувати вирішити конфлікт на сході України, спровокований і підтримуваний Росією.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський навіть готовий міняти Конституцію України у частині питань, що стосуються Донбасу, в разі успішного «нормандського саміту». Він планує внести до парламенту проект закону про подовження терміну дії особливого статусу цих територій.