Соцзахист військових: Рада хоче надати статус УБД морякам і льотчикам та розширити перелік осіб, які безоплатно лікуються в медзакладах, фото — "24 канал"

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Ракурс

Верховна Рада 5 грудня ухвалила у першому читанні два законопроекти, які стосуються гарантій соціального захисту для військових. Один із проголосованих законопроектів надає статус учасника бойових дій (УБД) морякам і льотчикам, інший розширює перелік військових, які безоплатно лікуються в медзакладах.

Як повідомляється у трансляції з парламенту, сьогодні Рада прийнято за основу проект закону «Про внесення зміни до ст. 13 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з інвалідністю» (№ 1198).

Передбачається надати право на безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я силових органів учасникам бойових дій на території інших держав; особам з добровольчих формувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в АТО; особам, які добровільно забезпечували проведення АТО.

Ухвалено й проект закону «Про внесення змін до ст. 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“ (щодо забезпечення прав військовослужбовців Військово-морських сил та Повітряних сил Збройних Сил України на отримання статусу учасника бойових дій)» (№ 1197).

До учасників бойових дій законодавчі віднесли членів екіпажів кораблів, катерів, суден забезпечення, літаків та вертольотів, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником.

Дію цього законопроекту поширюється на правовідносини, які виникли з початку тимчасової окупації частини території України (20 лютого 2014 року).

«Ракурс» повідомляв, що 4 грудня добровольцям надали статус учасників бойових дій і забезпечать відповідними пільгами.