Слуги народу. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130428-amerykanskyy-truskavec-slugy-narodu-poletyat-na-navchannya-do-ssha.html

Ракурс

Слуги народу з українського парламенту наступного року вирушать до США набиратися досвіду. Українські парламентарі пройдуть спецнавчання за програмою Конгресу США «Open Word».

Американці готові прийняти депутатів від усіх фракцій, представлених у Верховній Раді України, але є невелика умова. На навчання можуть поїхати лише нардепи, які вперше були обрані до українського парламенту. Це означає, що 300 народних обранців полетять до США на навчання, повідомила в Facebook заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кравчук вважає, що українські депутати обов’язково повинні побачити, як працюють в США інститути влади, які функціонують незалежно від того, хто очолює Білий дім.

Кравчук додала, що американська демократія існує вже понад 200 років і українські слуги народу повинні вивчити досвід американських колег, щоб застосувати його в Україні.

У скільки обійдеться для українського бюджету навчання депутатівуповідомленні не сказано.

Як раніше писав «Ракурс», загальна вартість навчання українських депутатів уТрускавці склала 8,1 млн грн.