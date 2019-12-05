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Ракурс
Слуги народу. Фото: 24 Канал

«Американський Трускавець»: слуги народу полетять на навчання до США

5 гру 2019, 17:55
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Слуги народу з українського парламенту наступного року вирушать до США набиратися досвіду. Українські парламентарі пройдуть спецнавчання за програмою Конгресу США «Open Word».

Американці готові прийняти депутатів від усіх фракцій, представлених у Верховній Раді України, але є невелика умова. На навчання можуть поїхати лише нардепи, які вперше були обрані до українського парламенту. Це означає, що 300 народних обранців полетять до США на навчання, повідомила в Facebook заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Кравчук вважає, що українські депутати обов’язково повинні побачити, як працюють в США інститути влади, які функціонують незалежно від того, хто очолює Білий дім.

Кравчук додала, що американська демократія існує вже понад 200 років і українські слуги народу повинні вивчити досвід американських колег, щоб застосувати його в Україні.

У скільки обійдеться для українського бюджету навчання депутатівуповідомленні не сказано.

Як раніше писав «Ракурс», загальна вартість навчання українських депутатів уТрускавці склала 8,1 млн грн.

Джерело: Ракурс


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