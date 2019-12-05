Труба розповів, через що Порошенко отримає нову підозру. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n130427-truba-rozpoviv-cherez-scho-poroshenko-otrymaie-novu-pidozru.html

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Петро Порошенко, депутат від фракції «Європейська солідарність», отримає другу підозру від Державного бюро розслідувань, її текст вже готується.

Глава ДБР Роман Труба заявив сьогодні журналістами, що ця підозра стосуватиметься незаконного призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочка.

Труба стверджує, що підсумки слідчих дій у відповідному провадженні дають підстави говорити про можливе вчинення злочину Порошенком.

Раніше журналісти писали, що Порошенко та Семочко могли укласти домовленість щодо звільнення останнього, яке відбулося у квітні напередодні президентських виборів, хоча ще в жовтні 2018 року було оприлюднено журналістське розслідування про незаконне збагачення розвідника та російське громадянство його дружини.

Між тим ДБР веде розслідування за фактом можливої державної зрадиСемочка.