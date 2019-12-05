Труба рассказал, за что Порошенко получит новое подозрение. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n130427-truba-rasskazal-za-chto-poroshenko-poluchit-novoe-podozrenie.html

Ракурс

Петр Порошенко, депутат от фракции «Европейская солидарность», получит второе подозрение от Государственного бюро расследований, его текст уже готовится.

Глава ГБР Роман Труба заявил сегодня журналистами, что это подозрение будет касаться незаконного назначения замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Труба утверждает, что итоги следственных действий в соответствующем производстве дают основания говорить о возможном совершении преступления Порошенко.

Ранее журналисты писали, что Порошенко и Семочко могли заключить договоренность об увольнении последнего, которое состоялось в апреле накануне президентских выборов, хотя еще в октябре 2018 год было обнародовано журналистское расследование о незаконном обогащении разведчика и российском гражданстве его жены.

Между тем ГБР ведет расследование по факту возможной государственной измены Семочко.