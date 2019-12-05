Децентралізація в Україні: Рада передала під контроль уряду процес об'єднання територіальних громад, фото — Главком

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Рада передала під контроль уряду процес об'єднання територіальних громад

Рада передала під контроль Кабінету міністрів процес об'єднання територіальних громад. Парламент 5 грудня в цілому ухвалив законопроект № 2189 «Про внесення змін до закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей).

Підтримали документ 277 народних депутатів, повідомляється у трансляції з Ради.

Законопроект доповнює ч. 1 ст. 4 закону пунктом, який передбачає перелік умов добровільного об'єднання територіальних громад доповнити вимогою здійснювати процес відповідно до перспективних планів формування територій громад. Ці плани відтепер мусить затверджувати Кабінет міністрів України за поданням відповідної обласної державної адміністрації.

Автори новації пояснювали, що обласні ради не завжди вчасно та раціонально приймали рішення щодо схвалення перспективних планів формування територій громад областей і «часто політизували» цей процес, щоб зберегти вплив на потенційних виборців. Крім того, часто ОТГ створювалися на умовах, коли бюджети таких громад залишалися дотаційними.

У жовтні Кабмін розповів про проект децентралізації, який передбачає ліквідацію нинішніх районів. Замість них буде створено округи, які складатимуться з об'єднаних територіальних громад.