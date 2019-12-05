Децентрализация в Украине: Рада передала под контроль правительства процесс объединения территориальных общин, фото — Главком

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Рада передала под контроль правительства процесс объединения территориальных общин. Парламент 5 декабря в целом принял законопроект № 2189 «О внесении изменений в закон Украины «О добровольном объединении территориальных общин» (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей).

Поддержали документ 277 народных депутатов, сообщается в трансляции Рады.

Законопроект дополняет ч. 1 ст. 4 закона пунктом, который предусматривает перечень условий добровольного объединения территориальных общин дополнить требованием осуществлять процесс согласно перспективных планов формирования территорий общин. Эти планы теперь должен утверждать Кабинет министров Украины по представлению соответствующей областной государственной администрации.

Авторы новации объясняли, что областные советы не всегда вовремя и правильно принимали решения об одобрении перспективных планов формирования территорий общин и «часто политизировали» этот процесс, чтобы сохранить влияние на потенциальных избирателей. Кроме того, часто ОТО создавались на условиях, когда бюджеты таких общин оставались дотационными.

В октябре Кабмин рассказал о проекте децентрализации, который предусматривает ликвидацию нынешних районов. Вместо них будут созданы округа, которые будут состоять из объединенных территориальных общин.