Погода в Украине на 6 декабря. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 6 декабря будет преимущественной ясной с переменной облачностью. На всей территории страны в следующие сутки осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно юго-западный 5−10 м/с.

В западных областях дневная температура будет колебаться от +4°С до +7°С. Ночью столбик термометра опустится от -3°С до -6°С. В Черновцах ночью будет от -7°С до -9°С, а в Закарпатской области — от -9°С до -11°С, сообщает Гидрометцентр.

В центральных областях днем температура воздуха составит от +2°С до +6°С, ночью прогнозируется снижение температуры до 1−4° ниже нуля.

На востоке страны дневная температура воздуха составит от +2°С до +5°С. Ночью ожидаются заморозки от -2°С до -4°С.

На юге днем от 7 °C до 9 °C выше нуля, ночью ожидается снижение температуры от 0 °C до -1°С.

Погода в Киеве 6 декабря будет преимущественно ясной с переменной облачностью. Ночью температура воздуха от -1°С до -3°С. Дневная температура не превысит 2−4°С тепла. Ветер преимущественно юго-западный 5−10 м/с. Осадков синоптики не обещают.

Геомагнитная активность 6 декабря будет спокойной. Лишь утром и вечером ожидаются незначительные возмущения магнитного поля.