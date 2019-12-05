Погода в Україні на 6 грудня. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 6 грудня буде переважною сонячною з мінливою хмарністю. На всій території країни наступної доби опадів не очікується. Вітер буде переважно південно-західний 5−10 м/с.

У західних областях денна температура коливатиметься від +4°С до +7°С. Вночі стовпчик термометра опуститься від -3°С до -6°С. У Чернівцях вночі буде від -7°С до -9°С, а в Закарпатській області — від -9°С до -11°С, повідомляє Гідрометцентр.

У центральних областях вдень температура повітря складе від +2°С до +6°С, вночі прогнозується зниження температури до 1−4° нижче нуля.

На сході країни денна температура повітря складе від +2°С до +5°С. Вночі очікуються заморозки від -2°С до -4°С.

На півдні вдень від 7 °C до 9 °C вище нуля, вночі очікується зниження температури від 0 °C до -1°С.

Погода в Києві 6 грудня буде переважно сонячною з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря від -1°С до -3°С. Денна температура не перевищить 2−4°С тепла. Вітер переважно південно-західний 5−10 м/с. Опадів синоптики не обіцяють.

Геомагнітна ситуація 6 грудня буде спокійною. Лише вранці та ввечері очікуються незначні зміни магнітного поля.