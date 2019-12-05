Слуги народа. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130428-amerikanskiy-truskavec-slugi-naroda-uletyat-na-uchebu-v-ssha.html

Ракурс

Слуги народа из украинского парламента в следующем году отправятся набираться опыта в США. Украинские парламентарии пройдут спецобучение по программе Конгресса США «Open Word».

Американцы готовы принять депутатов от всех фракций, представленных в Верховной Раде Украины, но есть небольшое условие. На учебу могут поехать лишь нардепы, которые впервые были избраны в украинский парламент. Это означает, что 300 народных избранников улетят в США на учебу, сообщила в Facebook заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Кравчук считает, что украинские парламентарии обязательно должны увидеть, как работают институты власти в США, которые функционируют независимо от того, кто возглавляет Белый дом.

Кравчук добавила, что американская демократия существует уже более 200 лет и украинские слуги народа должны изучить опыт американских коллег, чтобы применить его в Украине.

Во сколько обойдется для украинского бюджета обучение парламентариев в сообщении не сказано.

Как ранее писал «Ракурс», общая стоимость обучения украинских депутатов в Трускавце составила 8,1 млн грн.