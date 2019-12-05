«Американский Трускавец»: слуги народа улетят на учебу в СШАhttps://racurs.ua/n130428-amerikanskiy-truskavec-slugi-naroda-uletyat-na-uchebu-v-ssha.htmlРакурс
Слуги народа из украинского парламента в следующем году отправятся набираться опыта в США. Украинские парламентарии пройдут спецобучение по программе Конгресса США «Open Word».
Американцы готовы принять депутатов от всех фракций, представленных в Верховной Раде Украины, но есть небольшое условие. На учебу могут поехать лишь нардепы, которые впервые были избраны в украинский парламент. Это означает, что 300 народных избранников улетят в США на учебу, сообщила в Facebook заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
Кравчук считает, что украинские парламентарии обязательно должны увидеть, как работают институты власти в США, которые функционируют независимо от того, кто возглавляет Белый дом.
Кравчук добавила, что американская демократия существует уже более 200 лет и украинские слуги народа должны изучить опыт американских коллег, чтобы применить его в Украине.
Во сколько обойдется для украинского бюджета обучение парламентариев в сообщении не сказано.
Как ранее писал «Ракурс», общая стоимость обучения украинских депутатов в Трускавце составила 8,1 млн грн.